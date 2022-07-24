Ликвидировано более 39 500 оккупантов: названы новые потери России
Фото: ВСУ ликвидировали более 39 500 российских оккупантов (Getty Images)
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 280 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 520 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
В ведомстве сообщили, что за минувшие сутки наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском направлении.
Общие боевые потери России на 24 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 39 520 (+280) человек ликвидировано;
- танков - 1722 (+14);
- боевых бронированных машин - 3942 (+13);
- артиллерийских систем - 869 (+5);
- РСЗО - 255 (+2);
- средства ПВО - 113 (+0);
- самолетов - 221 (+0);
- вертолетов - 188 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 714 (+0);
- крылатые ракеты - 170 (+3);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2823 (+3);
- специальной техники - 73 (+1).
Напомним, ВСУ на южном направлении нанесла шесть ударов по скоплениям живой силы и техники россиян, а также по опорному пункту.
Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы удачно работают по оккупантах, за что у врага проблемы с подвозом боеприпасов и с личным составом.