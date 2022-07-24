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Ликвидировано более 39 500 оккупантов: названы новые потери России

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Воскресенье 24 июля 2022 09:00
Ликвидировано более 39 500 оккупантов: названы новые потери России Фото: ВСУ ликвидировали более 39 500 российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 280 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 520 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В ведомстве сообщили, что за минувшие сутки наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском направлении.

Общие боевые потери России на 24 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 39 520 (+280) человек ликвидировано;
  • танков - 1722 (+14);
  • боевых бронированных машин - 3942 (+13);
  • артиллерийских систем - 869 (+5);
  • РСЗО - 255 (+2);
  • средства ПВО - 113 (+0);
  • самолетов - 221 (+0);
  • вертолетов - 188 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 714 (+0);
  • крылатые ракеты - 170 (+3);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2823 (+3);
  • специальной техники - 73 (+1).

Напомним, ВСУ на южном направлении нанесла шесть ударов по скоплениям живой силы и техники россиян, а также по опорному пункту.

Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы удачно работают по оккупантах, за что у врага проблемы с подвозом боеприпасов и с личным составом.

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