Карта боевых действий в Украине: британская разведка показала обновленные данные

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские населенные пункты и позиции ВСУ на востоке. Однако украинские защитники отбивают атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Великобритании в Twitter .

По данным британской разведки, российская армия пытается вести штурм в районе Славянска, Бахмута и Изюма. Кроме того, противник обстреливает населенные пункты Донбасса и Харьковской области из тяжелого вооружения.

Также оккупанты бьют по мирным жителям в Запорожской области. Таким образом враг хочет остановить наступление украинских войск.

В Херсонской области бои продолжаются на севере региона. Кроме того, ВСУ активно уничтожают склады и командные пункты оккупантов в Херсоне, Новой Каховке и других населенных пунктах.