Карта боевых действий в Украине: британская разведка показала обновленные данные
Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские населенные пункты и позиции ВСУ на востоке. Однако украинские защитники отбивают атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Великобритании в Twitter.
По данным британской разведки, российская армия пытается вести штурм в районе Славянска, Бахмута и Изюма. Кроме того, противник обстреливает населенные пункты Донбасса и Харьковской области из тяжелого вооружения.
Также оккупанты бьют по мирным жителям в Запорожской области. Таким образом враг хочет остановить наступление украинских войск.
В Херсонской области бои продолжаются на севере региона. Кроме того, ВСУ активно уничтожают склады и командные пункты оккупантов в Херсоне, Новой Каховке и других населенных пунктах.
Напомним, за данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 200 российских оккупантов.
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