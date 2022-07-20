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Карта боевых действий в Украине: британская разведка показала обновленные данные

Новина українською →
Украина, Среда 20 июля 2022 15:18
Карта боевых действий в Украине: британская разведка показала обновленные данные Фото: ВСУ бьют по складам оккупантов на юге Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские населенные пункты и позиции ВСУ на востоке. Однако украинские защитники отбивают атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Великобритании в Twitter.

Карта боевых действий в Украине: британская разведка показала обновленные данные

По данным британской разведки, российская армия пытается вести штурм в районе Славянска, Бахмута и Изюма. Кроме того, противник обстреливает населенные пункты Донбасса и Харьковской области из тяжелого вооружения.

Также оккупанты бьют по мирным жителям в Запорожской области. Таким образом враг хочет остановить наступление украинских войск.

В Херсонской области бои продолжаются на севере региона. Кроме того, ВСУ активно уничтожают склады и командные пункты оккупантов в Херсоне, Новой Каховке и других населенных пунктах.

Напомним, за данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 200 российских оккупантов.

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