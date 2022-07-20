Карта бойових дій в Україні: британська розвідка показала оновлені дані
Російські окупанти продовжують штурмувати українські населені пункти та позиції ЗСУ на сході. Проте українські захисники відбивають атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великобританії у Twitter.
За даними британської розвідки, російська армія намагається вести штурм в районі Слов'янська, Бахмута та Ізюма. Крім того, противник обстрілює населені пункти Донбаса та Харківської області з важкого озброєння.
Також окупанти б'ють по мирним жителям у Запорізькій області. Таким чином ворог хоче зупинити наступ українських військ.
У Херсонській області бої тривають на півночі регіону. Крім того, ЗСУ активно знищують склади та командні пункти окупантів у Херсоні, Новій Каховці та інших населених пунктах.
Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 200 російських окупантів.
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