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Карта бойових дій в Україні: британська розвідка показала оновлені дані

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Україна, Середа 20 липня 2022 15:18
Карта бойових дій в Україні: британська розвідка показала оновлені дані Фото: ЗСУ б'ють по складам окупантів на півдні України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжують штурмувати українські населені пункти та позиції ЗСУ на сході. Проте українські захисники відбивають атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великобританії у Twitter.

Карта бойових дій в Україні: британська розвідка показала оновлені дані

За даними британської розвідки, російська армія намагається вести штурм в районі Слов'янська, Бахмута та Ізюма. Крім того, противник обстрілює населені пункти Донбаса та Харківської області з важкого озброєння.

Також окупанти б'ють по мирним жителям у Запорізькій області. Таким чином ворог хоче зупинити наступ українських військ.

У Херсонській області бої тривають на півночі регіону. Крім того, ЗСУ активно знищують склади та командні пункти окупантів у Херсоні, Новій Каховці та інших населених пунктах.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 200 російських окупантів.

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