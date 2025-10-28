UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Карпати засипало снігом: Буковель перетворився на зимову казку

Фото: Сніг у Буковелі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У гірських районах Івано-Франківської області 28 жовтня випав рясний сніг. Білими заметами засипало Буковель та сусідні курорти - схили й дерева вкриті снігом, а з підйомників відкриваються зимові краєвиди.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7".

На опублікованих відео видно, що сніг йде з ночі і він вже вкриває гірські схили.

Як повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття, станом на 08:20 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість не перевищує 50 метрів, вітер південно-західний 13-15 м/с, температура повітря - мінус 5 градусів.

ДСНС Івано-Франківської області закликала туристів бути обережними, дотримуватися правил безпеки, враховувати погодні умови та перед походом у гори користуватися застосунком "Порятунок у горах".

За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, сильний вітер у Карпатах триматиметься 28 та 29 жовтня, пориви сягатимуть 17-22 м/с. Через негоду оголошено жовтий рівень небезпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що 28 жовтня в Україні очікується хмарна та вогка погода з дощами, а в Карпатах - мокрий сніг. На заході та півночі посилиться вітер, температура вдень коливатиметься від +7 до +16 градусів. У Києві прогнозують невеликий дощ, а з 30 жовтня синоптики обіцяють потепління.

Також ми розповідали, що початок тижня в Україні буде прохолодним, у деяких регіонах пройдуть дощі, але вже з четверга-п’ятниці, 30-31 жовтня, очікується потепління та прояснення. Температура вдень місцями підніметься до +17 градусів.

Погода в УкраїніКарпатиСнігопадБуковельГори