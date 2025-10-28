Карпати засипало снігом: Буковель перетворився на зимову казку

На опублікованих відео видно, що сніг йде з ночі і він вже вкриває гірські схили.

Як повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття, станом на 08:20 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість не перевищує 50 метрів, вітер південно-західний 13-15 м/с, температура повітря - мінус 5 градусів.

ДСНС Івано-Франківської області закликала туристів бути обережними, дотримуватися правил безпеки, враховувати погодні умови та перед походом у гори користуватися застосунком "Порятунок у горах".

За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, сильний вітер у Карпатах триматиметься 28 та 29 жовтня, пориви сягатимуть 17-22 м/с. Через негоду оголошено жовтий рівень небезпеки.