Общество Образование Деньги Изменения

Карпаты засыпало снегом: Буковель превратился в зимнюю сказку

Фото: Снег в Буковеле (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В горных районах Ивано-Франковской области 28 октября выпал обильный снег. Белыми сугробами засыпало Буковель и соседние курорты - склоны и деревья покрыты снегом, а с подъемников открываются зимние пейзажи.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Ивано-Франковск 24/7".

На опубликованных видео видно, что снег идет с ночи и он уже укрывает горные склоны.

Как сообщили Горные спасатели Прикарпатья, по состоянию на 08:20 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость не превышает 50 метров, ветер юго-западный 13-15 м/с, температура воздуха - минус 5 градусов.

ГСЧС Ивано-Франковской области призвала туристов быть осторожными, соблюдать правила безопасности, учитывать погодные условия и перед походом в горы пользоваться приложением "Спасение в горах".

По данным Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, сильный ветер в Карпатах будет держаться 28 и 29 октября, порывы будут достигать 17-22 м/с. Из-за непогоды объявлен желтый уровень опасности.

Ранее РБК-Украина писало, что 28 октября в Украине ожидается облачная и сырая погода с дождями, а в Карпатах - мокрый снег. На западе и севере усилится ветер, температура днем будет колебаться от +7 до +16 градусов. В Киеве прогнозируют небольшой дождь, а с 30 октября синоптики обещают потепление.

Также мы рассказывали, что начало недели в Украине будет прохладным, в некоторых регионах пройдут дожди, но уже с четверга-пятницы, 30-31 октября, ожидается потепление и прояснения. Температура днем местами поднимется до +17 градусов.

Погода в УкраинеКарпатыСнегопадБуковельГоры