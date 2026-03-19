У Карпати повернулась зима: на горі Піп Іван випав сніг та вдарив мороз у -8 градусів

11:13 19.03.2026 Чт
2 хв
Вершини гір засипало снігом, а видимість майже зникла
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Зима у Карпатах (Getty Images)

Сьогодні, 19 березня, у Карпатах знову різко погіршилась погода. У високогір’ї панують справжні зимові умови зі снігом, морозом і сильним вітром.

Станом на ранок 19 березня на горі Піп Іван фіксують хмарну погоду, сніг та обмежену видимість. Температура повітря опустилася до -8°C, а південно-східний вітер сягає 12 м/с.

У ДСНС зазначають, що гори нині виглядають як "зимова казка з характером": сніг засипає схили, а видимість майже зникає через білий серпанок. Водночас рятувальники наголошують, що такі погодні умови є небезпечними.

"Гори зараз не про прогулянки - вони про повагу і обережність. Бережіть себе та відповідально плануйте відпочинок", - закликали у відомстві.

Погода в Івано-Франківській області

Водночас у Івано-Франківській області загалом погода значно м’якша. За прогнозом синоптиків, 19 березня очікується хмарна погода з проясненнями: вночі можливий невеликий сніг і мокрий сніг, а вдень - дощ.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від -3°C до +2°C, вдень - від +6°C до +11°C. На високогір’ї буде холодніше: вночі від -3°C до +2°C, вдень - 2-7 градусів тепла.

Попри зміну погоди, видимість на автошляхах залишається доброю.

Раніше РБК-Україна розповідало, що 19 березня в Україні очікується похолодання з дощами та мокрим снігом. Температура знизиться до +4…+8 градусів, місцями буде трохи тепліше, а через опади погіршиться видимість.

Водночас синоптики прогнозують, що це тимчасове похолодання - уже з 23 березня в Україні почне відчутно теплішати.

