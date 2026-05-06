Карпати палають: у небі - літак, до гасіння долучились місцеві (фото)

У повітрі працює літак, а на землі рятувальникам допомагають місцеві жителі - разом вони гасять велику лісову пожежу в Карпатах. Загалом до робіт залучено понад 350 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Закарпатській області.
Станом на 13:00 6 травня рятувальники та лісівники продовжують гасити пожежу на території Свалявського надлісництва.
"Загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів. До ліквідації пожежі залучено 352 людини та 48 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.
Також задіяна авіація ДСНС - працює літак.
Як інформують у пресслужбі, залучено 96 рятувальників та 22 одиниці техніки. На допомогу також прибули підрозділи з Львівської та Івано-Франківської областей, які разом залучили ще 59 рятувальників і 14 одиниць техніки.
Крім того, до гасіння пожежі долучено 143 працівників Карпатської філії ДП "Ліси України" та 10 одиниць техніки. Також допомагають 43 місцеві жителі.
Нагадаємо, ще 5 травня на Закарпатті розпочалася машстабна пожежа біля Воловця на схилах хребта Боржавські полонини.
Осередки займання фіксуються на великій площі, вогонь продовжує поширюватися.
До гасіння спочатку було залучено 128 рятувальників, 19 одиниць техніки та авіацію. Очільник ОВА заявив, що ситуація перебуває під його особистим контролем, а причини загоряння наразі встановлюються.
Тим часом у Закарпатській обласній прокуратурі встановлюють причини та обставини виникнення пожежі. Правоохоронці відкрили кримінальну справу - перевіряється інформація про підпал.