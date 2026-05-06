Карпати палають: у небі - літак, до гасіння долучились місцеві (фото)

Станом на 13:00 6 травня рятувальники та лісівники продовжують гасити пожежу на території Свалявського надлісництва.

"Загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів. До ліквідації пожежі залучено 352 людини та 48 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Також задіяна авіація ДСНС - працює літак.

Як інформують у пресслужбі, залучено 96 рятувальників та 22 одиниці техніки. На допомогу також прибули підрозділи з Львівської та Івано-Франківської областей, які разом залучили ще 59 рятувальників і 14 одиниць техніки.

Крім того, до гасіння пожежі долучено 143 працівників Карпатської філії ДП "Ліси України" та 10 одиниць техніки. Також допомагають 43 місцеві жителі.