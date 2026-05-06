Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)

В воздухе работает самолет, а на земле спасателям помогают местные жители - вместе они тушат большой лесной пожар в Карпатах. Всего к работам привлечено более 350 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Закарпатской области.
По состоянию на 13:00 6 мая спасатели и лесоводы продолжают тушить пожар на территории Свалявского надлесничества.
"Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 75 гектаров. К ликвидации пожара привлечено 352 человека и 48 единиц техники", - говорится в сообщении.
Также задействована авиация ГСЧС - работает самолет.
Как информируют в пресс-службе, привлечено 96 спасателей и 22 единицы техники. На помощь также прибыли подразделения из Львовской и Ивано-Франковской областей, которые вместе привлекли еще 59 спасателей и 14 единиц техники.
Кроме того, к тушению пожара привлечены 143 работника Карпатского филиала ГП "Леса Украины" и 10 единиц техники. Также помогают 43 местных жителя.
Напомним, еще 5 мая на Закарпатье начался машстабный пожар возле Воловца на склонах хребта Боржавские полонины.
Очаги возгорания фиксируются на большой площади, огонь продолжает распространяться.
К тушению сначала было привлечено 128 спасателей, 19 единиц техники и авиация. Глава ОВА заявил, что ситуация находится под его личным контролем, а причины возгорания сейчас устанавливаются.
Тем временем в Закарпатской областной прокуратуре устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара. Правоохранители открыли уголовное дело - проверяется информация о поджоге.