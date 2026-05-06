Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)

По состоянию на 13:00 6 мая спасатели и лесоводы продолжают тушить пожар на территории Свалявского надлесничества.

"Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 75 гектаров. К ликвидации пожара привлечено 352 человека и 48 единиц техники", - говорится в сообщении.

Также задействована авиация ГСЧС - работает самолет.

Как информируют в пресс-службе, привлечено 96 спасателей и 22 единицы техники. На помощь также прибыли подразделения из Львовской и Ивано-Франковской областей, которые вместе привлекли еще 59 спасателей и 14 единиц техники.

Кроме того, к тушению пожара привлечены 143 работника Карпатского филиала ГП "Леса Украины" и 10 единиц техники. Также помогают 43 местных жителя.