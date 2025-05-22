UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Карпатах знайшли мертвого туриста: рятувальники розповіли подробиці

Фото: Карпатах знайшли мертвого туриста (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Неподалік вершини гори Піп Іван було знайдено тіло невідомого чоловіка. На місці працювали рятувальники та поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"21 травня рятувальники отримали повідомлення про тіло невідомого чоловіка біля вершини гори Піп Іван", - сказано у повідомленні.

На місці події працювали рятувальники та поліція.

 

Зазначається, що сьогодні, 22 травня, тіло чоловіка, 1991 року народження транспортували з гірської місцевості. Він був родом з Львівщини.

Нагадуємо туристам:

  • не ходіть у гори наодинці;
  • повідомляйте близьким свій маршрут та завантажуйте додаток "Порятунок у горах";
  • слідкуйте за погодою;
  • використовуйте надійне спорядження;
  • прислухайтесь до порад фахівців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вихідних, 17 та 18 травня, Карпати засипало снігом. Тоді рятувальники врятували туристку, яка повідомила, що під час спуску з Говерли втратила орієнтування і заблукала.

Також сніг у Карпатах спостерігали і 9 травня. Кадри засніжених гір публікували в мережі.

Зазначимо, що сніг в Україні навесні 2025 року не рідкість. Наприклад, в Україну прийшло похолодання 15 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСКарпатиРятувальникиТуристи