В Карпатах нашли мертвого туриста: спасатели рассказали подробности

Неподалеку вершины горы Поп Иван было найдено тело неизвестного мужчины. На месте работали спасатели и полиция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"21 мая спасатели получили сообщение о теле неизвестного мужчины возле вершины горы Поп Иван", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работали спасатели и полиция.
Отмечается, что сегодня, 22 мая, тело мужчины, 1991 года рождения транспортировали из горной местности. Он был родом из Львовской области.
Напоминаем туристам:
Напомним, ранее мы писали, что на выходных, 17 и 18 мая, Карпаты засыпало снегом. Тогда спасатели спасли туристку, которая сообщила, что во время спуска с Говерлы потеряла ориентировку и заблудилась.
Также снег в Карпатах наблюдали и 9 мая. Кадры заснеженных гор публиковали в сети.
Отметим, что снег в Украине весной 2025 года не редкость. Например, в Украину пришло похолодание 15 марта.
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