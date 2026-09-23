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В Карпатах вже зафіксовано -2: гора Піп Іван у перших заморозках (фото)

10:42 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Костенко
У Карпатах - зимовий пейзаж посеред осені (фото ілюстративне: Getty Images)

Зранку 23 вересня на високогір'ї Карпат було морозно. Землю вкривав тонкий шар снігу.

Докладніше про ситуацію з погодою на високогір'ї та прогноз погоди на найближчий час, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на високогір'ї Карпат зранку 23 вересня

Прес-служба гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook повідомила, що станом на 8 годину ранку середи, 23 вересня 2026 року, на горі Піп Іван було хмарно.

Спостерігався туман.

Вітер зафіксували західний, зі швидкістю 3 метри за секунду.

Температура повітря знизилась до -2°С.

Публікація рятувальників про погодні умови на горі Піп Іван зранку (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Українцям показали також, який вигляд мала вершина гори в цей час (о 8:10).

На опублікованому фото можна побачити, що земля й рослинність вкриті тонким шаром снігу.

Ситуація на горі Піп Іван зранку 23 вересня 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Якої погоди чекати в Івано-Франківській області

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, погода в регіоні впродовж 23 вересня очікується хмарною, з проясненнями.

Не виключаються помірні дощі.

Вітер в цілому - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Вдень місцями ймовірні пориви 15-20 м/с.

Температуру повітря вдень прогнозують таку:

  • по області +11...+16°С;
  • по місту Івано-Франківськ +13...+15°С;
  • на високогір'ї +4...+9°С.

"Медико-метеорологічні умови 2 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - попередили синоптики.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Карпатах випав перший у вересні сніг - що про це розповіли спеціалісти.

Крім того, ми пояснювали, чого чекати від погоди в Україні сьогодні та найближчими днями.

Читайте також, якою може бути погода у вересні в цілому.

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