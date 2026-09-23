В Карпатах вже зафіксовано -2: гора Піп Іван у перших заморозках (фото)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Карпатах випав перший у вересні сніг - що про це розповіли спеціалісти.

Крім того, ми пояснювали, чого чекати від погоди в Україні сьогодні та найближчими днями.

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