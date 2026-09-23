В Карпатах уже зафиксировано -2: гора Поп Иван в первых заморозках (фото)

Ситуация на высокогорье Карпат утром 23 сентября

Пресс-служба горных спасателей Прикарпатья в Facebook сообщила, что по состоянию на 8 часов утра среды, 23 сентября 2026 года, на горе Поп Иван было облачно.

Наблюдался туман.

Ветер зафиксировали западный, со скоростью 3 метра в секунду.

Температура воздуха снизилась до -2°С.

Публикация спасателей о погодных условиях на горе Поп Иван утром (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Украинцам показали также, как выглядела вершина горы в это время (в 8:10).

На опубликованном фото можно увидеть, что земля и растительность покрыты тонким слоем снега.

Ситуация на горе Поп Иван утром 23 сентября 2026 года (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Какой погоды ждать в Ивано-Франковской области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, погода в регионе в течение 23 сентября ожидается облачной, с прояснениями.

Не исключаются умеренные дожди.

Ветер в целом - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Днем местами вероятны порывы 15-20 м/с.

Температуру воздуха днем прогнозируют:

по области +11...+16°С;

по городу Ивано-Франковск +13...+15°С;

на высокогорье +4...+9°С.

"Медико-метеорологические условия 2 типа. Видимость на дорогах 4-6 км", - предупредили синоптики.