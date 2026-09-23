В Карпатах уже зафиксировано -2: гора Поп Иван в первых заморозках (фото)

Утром 23 сентября на высокогорье Карпат было морозно. Землю укрывал тонкий слой снега.
Подробнее о ситуации с погодой на высокогорье и прогнозе погоды на ближайшее время, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Пресс-служба горных спасателей Прикарпатья в Facebook сообщила, что по состоянию на 8 часов утра среды, 23 сентября 2026 года, на горе Поп Иван было облачно.
Наблюдался туман.
Ветер зафиксировали западный, со скоростью 3 метра в секунду.
Температура воздуха снизилась до -2°С.
Украинцам показали также, как выглядела вершина горы в это время (в 8:10).
На опубликованном фото можно увидеть, что земля и растительность покрыты тонким слоем снега.
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, погода в регионе в течение 23 сентября ожидается облачной, с прояснениями.
Не исключаются умеренные дожди.
Ветер в целом - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Днем местами вероятны порывы 15-20 м/с.
Температуру воздуха днем прогнозируют:
"Медико-метеорологические условия 2 типа. Видимость на дорогах 4-6 км", - предупредили синоптики.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Карпатах выпал первый в сентябре снег - что об этом рассказали специалисты.
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