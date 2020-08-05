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В Карпатах существует угроза оползней

Закарпатская область, Среда 05 августа 2020 10:03
В Карпатах существует угроза оползней
Фото: оползень в Карпатах (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Также в результате непогоды возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест

Сегодня, 5 августа, в результате сильных ливней в Закарпатской области существует угроза подтопления пониженных мест. В горах возможно формирование локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, в западной и центральной частях Закарпатской области, в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках возможно быстрое повышение уровней воды на 0,3-1,0 м. Также в результате непогоды возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест.

Напомним, 5 августа преимущественно на всей территории Украины будет наблюдаться сухая и жаркая погода, а дожди пройдут лишь в четырех западных областях.

Кроме того, сегодня в Украине будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

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