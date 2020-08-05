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В Карпатах існує загроза зсувів ґрунту

Закарпатська область, Середа 05 серпня 2020 10:03
В Карпатах існує загроза зсувів ґрунту
Фото: зсув ґрунту в Карпатах (dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Також внаслідок негоди можливе формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць

Сьогодні, 5 серпня, внаслідок сильних злив у Закарпатській області існує загроза підтоплення понижених місць. У горах можливе формування локальних селевих потоків та зсувів перезволоженого ґрунту.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, у західній та центральній частинах Закарпатської області, в місцях проходження сильних злив на малих водотоках можливе швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м. Також внаслідок негоди можливе формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць.

Нагадаємо, 5 серпня переважно на всій території України буде спостерігатися суха та спекотна погода, а дощі пройдуть лише у чотирьох західних областях.

Крім того, сьогодні в Україні спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також в серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.

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