В Украине предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Фото лесной пожар (cv.dsns.gov.ua)

Такие данные приводит Украинский гидрометцентр

Сегодня, 5 августа, в Украине будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Ровенской, Черновицкой,Хмельницкой и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, 5 августа преимущественно на всей территории Украины будет наблюдаться сухая и жаркая погода, а дожди пройдут лишь в четырех западных областях.

Кроме того, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.