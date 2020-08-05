Дожди в четырех областях и жара до +32: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Температура воздуха в регионах будет колебаться от +27 до +32 тепла

Сегодня, 5 августа, преимущественно на всей территории Украины будет наблюдаться сухая и жаркая погода, а дожди пройдут лишь в четырех западных областях. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +27 до +32 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, дожди с грозами прогнозируют в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Во всех остальных регионах ожидается умеренная облачность.

В западных областях температура днем будет в пределах +27 +32, а ночью столбики термометров опустятся до +14 +22.

В центральных и северных областях температура днем будет колебаться от +29 до +32, а ночью от +14 до +16.

В восточных и южных областях температура днем будет от +28 до +32. Ночью она опустится до +11 +18.

Фото: погода в Украине на 5 августа (meteo.gov.ru)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухая и теплая погода. Температура воздуха днем ожидается от +27 до +32, а ночью от +12 до +16 градусов.

Фото: погода в Киеве и области на 5 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, погода в Украине в первую неделю августа будет теплой, а дождей и гроз на территории страны не ожидается.

Кроме того, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.