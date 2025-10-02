У Карпатах - справжня зима: на Піп Івані мороз і все засипало снігом

За даними метеорологів в області оголошено помаранчевий рівень небезпеки через заморозки. Вночі та вранці 2-3 жовтня температура в повітрі знижуватиметься до 0-5°С морозу.

У високогір’ї Карпат 2 жовтня вночі очікується 0-5° морозу, вдень температура повітря підніметься з -2°С до +3°С.

В Івано-Франківську: вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла. По області: вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

Попередження рятувальників

Через сніг, вітер та обмежену видимість похід у гори може бути небезпечним. Туристам радять відмовитися від складних маршрутів, брати теплий одяг, запас їжі, заряджений телефон і попереджати близьких про свій маршрут. Також рекомендують встановити мобільний додаток "Порятунок у горах".