В Карпатах - настоящая зима: на Поп Иване мороз и все засыпало снегом

По данным метеорологов в области объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков. Ночью и утром 2-3 октября температура в воздухе будет снижаться до 0-5°С мороза.

В высокогорье Карпат 2 октября ночью ожидается 0-5° мороза, днем температура воздуха поднимется с -2°С до +3°С.

В Ивано-Франковске: ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла. По области: ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

Предупреждение спасателей

Из-за снега, ветра и ограниченной видимости поход в горы может быть опасным. Туристам советуют отказаться от сложных маршрутов, брать теплую одежду, запас еды, заряженный телефон и предупреждать близких о своем маршруте. Также рекомендуют установить мобильное приложение "Спасение в горах".