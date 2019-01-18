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В Закарпатской области возобновили движение после схода лавины

Новости » Происшествия    18.01.2019 - 10:01
В Закарпатской области возобновили движение после схода лавины
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Движение в районе села Деловое возобновили с 08:00

В Раховском районе Закарпатской области возобновили движение транспорта по дороге Н-09 после схода лавины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Сообщается, что сегодня около 04:00 на дороге Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов сошла лавина, которая полностью перекрыла движение транспорта. С 06:20 движение транспорта возобновилось по одной полосе, с 08:00 восстановлено движение по обеим полосам.

"Последствия схода снежной лавины ликвидированы полностью. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" также добавили, что в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областей сохраняется опасность схода снежных лавин.

В Закарпатской области возобновили движение после схода лавины

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области лавина заблокировала трассу. Высота снега на участке дороги достигала около 2 м.

Отметим, в Украине сегодня ожидается усиление ветра и до +8. По данным синоптиков, существенных осадков не ожидается. В то же время на Закарпатье и Прикарпатье возможен мокрый снег и дождь, местами ожидается налипание мокрого снега и гололед.

 

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