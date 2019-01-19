В Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

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У Закарпатській області є загроза зсувів снігу на дороги

У Карпатах зберігається значна небезпека сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, у суботу, 19 січня, в гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Крім того, в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рахівському районі Закарпатської області сталося сходження лавини на дорогу Н-09. Пізніше в "Укравтодорі" повідомили про відновлення руху транспорту. В результаті сходження лавини ніхто не постраждав.

Раніше РБК-Україна писало, що в Індії в районі Кашмір внаслідок сходження лавини загинули щонайменше п'ять людей. Лавина накрила вантажівка, в якому знаходилося 10 чоловік. Рятувальники продовжують пошукову операцію, оскільки ще 5 осіб вважаються зниклими безвісти.

Додамо, 18 січня в провінції Бадахшан на північному сході Афганістану сталося сходження снігової лавини, в результаті чого загинули вісім чоловік.