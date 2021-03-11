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В Карпатах из-за снегопада завтра могут сойти лавины

Автор: Дмитрий Левицкий

Синоптики предупредили об осложнении погодных условий в Карпатах в пятницу, 12 марта. Из-за непогоды в горах будет существовать риск схода лавин.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

Завтра в горах Закарпатской области прогнозируют снегопады и метели. На высокогорье будет существовать угроза схода лавин.

Синоптики объявили третий уровень опасности.

Напомним, сегодня в Карпатах также предупреждали об опасности схода лавин. Кроме того, из-за оттепели в западных областях страны возможны подтопления.

Добавим, завтра в Украине ожидаются сильные порывы ветра. Синоптики объявили штормовое предупреждение почти во всех областях страны.

В Киеве в пятницу возможен мокрый снег и гололедица. Ночью температура воздуха в Киеве опустится до -6 градусов.

Кроме того, в ближайшие дни в Украину придет потепление. Синоптики рассказали, где столбики термометров поднимутся до +8...+9 градусов.

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