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У Карпатах через снігопад завтра можуть зійти лавини

Автор: Дмитро Левицький

Синоптики попередили про ускладнення погодних умов в Карпатах у п'ятницю, 12 березня. Через негоду в горах існуватиме ризик сходження лавин.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі.

Завтра у горах Закарпатської області прогнозують снігопади та хуртовини. У високогір'ї існуватиме загроза сходження лавин.

Синоптики оголосили третій рівень небезпечності.

Нагадаємо, сьогодні у Карпатах також попереджали про небезпеку сходження лавин. Крім того, через відлигу у західних областях країни можливі підтоплення.

Додамо, завтра в Україні очікуються сильні пориви вітру. Синоптики оголосили штормове попередження майже у всіх областях країни.

У Києві в п'ятницю можливий мокрий сніг та ожеледиця. Вночі температура повітря у Києві опуститься до -6 градусів.

Крім того, найближчими днями в Україну прийде потепління. Синоптики розповіли, де стовпчики термометрів піднімуться до +8...+9 градусів.

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