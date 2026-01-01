У Карпатах сильний вітер і мороз до -18°С: туристів закликають утриматися від походів

Що відбувається у високогір’ї

Станом на ранок 1 січня на горі Піп Іван зафіксували:

хмарність та обмежену видимість;

сніг і сильний вітер південно-західного напрямку до 13 м/с;

температуру повітря близько -18°С.

Крім того, у високогір’ї спостерігаються снігові перемети понад один метр, що суттєво ускладнює пересування та орієнтування навіть для досвідчених туристів. Рятувальники наголошують, що за таких умов походи варто відкласти до покращення погоди.

Погода 1 січня

За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, в області очікується:

хмарно з проясненнями, невеликий сніг, слабка хуртовина;

на дорогах ожеледиця;

вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

у місті Івано-Франківську: вночі -5…-7°С, вдень -0…-2°С;

по області: вночі -5…-10°С, вдень -0…-5°С;

у високогір’ї Карпат: вночі -7…-12°С, вдень -4…-9°С.

Синоптики також оголосили жовтий рівень небезпечності через пориви вітру та ожеледицю.

Важливе застереження

Рятувальники нагадують, що у разі планування перебування в гірській місцевості варто заздалегідь подбати про безпеку та встановити мобільний застосунок "Порятунок у горах", який дозволяє оперативно передати координати у разі надзвичайної ситуації.