У Карпатах сильний вітер і мороз до -18°С: туристів закликають утриматися від походів

У високогір’ї Карпат на Прикарпатті 1 січня накрили складні та небезпечні погодні умови. Рятувальники закликають туристів і мешканців регіону утриматися від виходів у гори через реальну загрозу життю та здоров’ю.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.
Станом на ранок 1 січня на горі Піп Іван зафіксували:
Крім того, у високогір’ї спостерігаються снігові перемети понад один метр, що суттєво ускладнює пересування та орієнтування навіть для досвідчених туристів. Рятувальники наголошують, що за таких умов походи варто відкласти до покращення погоди.
За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, в області очікується:
Температура повітря:
Синоптики також оголосили жовтий рівень небезпечності через пориви вітру та ожеледицю.
Рятувальники нагадують, що у разі планування перебування в гірській місцевості варто заздалегідь подбати про безпеку та встановити мобільний застосунок "Порятунок у горах", який дозволяє оперативно передати координати у разі надзвичайної ситуації.
Раніше РБК-Україна розповідало про похолодання в Україні 1 січня. Через надходження арктичного повітря очікується справжня зимова погода з морозами, місцями снігом, ожеледицею та посиленим вітром, зокрема в Карпатах. У більшості регіонів температура опуститься до -6…-16° вночі та -1…-11° вдень, у Києві - до -13° вночі.
Також ми розповідали, якою буде погода в Україні у січні 2026 року.