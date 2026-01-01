ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Морози, сніг і ожеледиця: прогноз погоди в Україні на перший день року

Україна, Четвер 01 січня 2026 07:00
UA EN RU
Морози, сніг і ожеледиця: прогноз погоди в Україні на перший день року Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на 1 січня(GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У перший день Нового року, 1 січня, в Україні встановиться справжня зимова погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на територію країни продовжує надходити арктичне повітря з півночі, що зумовить суттєве похолодання.

У західних областях, а також у новорічну ніч на сході та північному сході країни очікується невеликий сніг. На дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.

Вітер переважно західний, на заході країни - південно-західний, швидкістю 5–10 м/с. У Карпатах вдень можливі пориви вітру до 15-20 м/с.
На зображенні може бути: карта та текст «Берестя ва ОБ! 10° 10°...-12° 4°...-2° НСЬКА -12°...-14 -9°_-7° Чернигты Луцьк Украёнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua meteo. ΤΟΜ ОБЛ -7°...-9° СУМСЬКА ОБЛАСТЬ -12°...-140 -14° -90 90_-7° КиΪв Льв.в Воронеж --_-13 -10°_-8° -90_-7° Житомир -7°.. 9° -60 НОППЛь Суми -10°_-12° -6°.. -60..-40 -4_-2° Ужгор -4° Франкавськ BiHHI -12 -12°_-14 -8°_-6 -8°.-6 УКРАΪН -10° 9 -6° 12° 8..-6° KİB КАРКЮВСЬКА ОБЛАСТЬ Полтава Чернивцт -1_-13 -8° -1_-13 КРЛНСЬКА Днырс МОЛДОВА МИКОЛАЙ"ИЬКа SKA МИКОЛА ОбЛЕ Лугансько 3anopi Запор.жия лоДЕССКа ОБЛА: Донець -8°...-6° haiB РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА оБЛаСТЬ Одеса 40-2° ОБЛАСТЬ Картографίчнй дан. AT «BiaikoM» Ростов-на-Дону ፈ-ብውው АВТСЧЕННА Бухарест 6_-8° -40._-2° Севастополь Краснодар»

Температура повітря вночі становитиме від 11 до 16 градусів морозу, вдень від 6 до 11 градусів морозу. У південних регіонах та в більшості західних областей уночі очікується від 5 до 10 градусів морозу, вдень - від 1 до 6 градусів морозу.

Погода на Київщині та в Києві

У Київській області та столиці 1 січня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах подекуди можлива ожеледиця. Вітер західний, 5–10 м/с.

Температура по області вночі опуститься до 16 градусів морозу, вдень від 6 до 11 градусів морозу. У Києві вночі прогнозують до 13 градусів морозу, вдень до 10 градусів нижче нуля.

Раніше в Укргідрометцентрі детально розповіли про те, якою буде кліматична характеристика другого місяця зими та якої погоди варто очікувати в Україні у січні 2026 року.

