Образование Деньги Изменения

В Карпатах сильный ветер и мороз до -18°С: туристов призывают воздержаться от походов

Фото: Украинцев предупредили об опасности в горах 1 января (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В высокогорье Карпат на Прикарпатье 1 января накрыли сложные и опасные погодные условия. Спасатели призывают туристов и жителей региона воздержаться от выходов в горы из-за реальной угрозы жизни и здоровью.

Что происходит в высокогорье

По состоянию на утро 1 января на горе Поп Иван зафиксировали:

  • облачность и ограниченную видимость;
  • снег и сильный ветер юго-западного направления до 13 м/с;
  • температуру воздуха около -18°С.

Кроме того, в высокогорье наблюдаются снежные переметы более одного метра, что существенно затрудняет передвижение и ориентирование даже для опытных туристов. Спасатели отмечают, что при таких условиях походы стоит отложить до улучшения погоды.

Погода 1 января

По данным Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в области ожидается:

  • облачно с прояснениями, небольшой снег, слабая метель;
  • на дорогах гололедица;
  • ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • в городе Ивано-Франковске: ночью -5...-7°С, днем -0...-2°С;
  • по области: ночью -5...-10°С, днем -0...-5°С;
  • в высокогорье Карпат: ночью -7...-12°С, днем -4...-9°С.

Синоптики также объявили желтый уровень опасности из-за порывов ветра и гололеда.

Важное предостережение

Спасатели напоминают, что в случае планирования пребывания в горной местности стоит заранее позаботиться о безопасности и установить мобильное приложение "Спасение в горах", которое позволяет оперативно передать координаты в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее РБК-Украина рассказывало о похолодании в Украине 1 января. Из-за поступления арктического воздуха ожидается настоящая зимняя погода с морозами, местами снегом, гололедом и усиленным ветром, в частности в Карпатах. В большинстве регионов температура опустится до -6...-16° ночью и -1...-11° днем, в Киеве - до -13° ночью.

Также мы рассказывали, какой будет погода в Украине в январе 2026 года.

