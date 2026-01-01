В Карпатах сильный ветер и мороз до -18°С: туристов призывают воздержаться от походов

Что происходит в высокогорье

По состоянию на утро 1 января на горе Поп Иван зафиксировали:

облачность и ограниченную видимость;

снег и сильный ветер юго-западного направления до 13 м/с;

температуру воздуха около -18°С.

Кроме того, в высокогорье наблюдаются снежные переметы более одного метра, что существенно затрудняет передвижение и ориентирование даже для опытных туристов. Спасатели отмечают, что при таких условиях походы стоит отложить до улучшения погоды.

Погода 1 января

По данным Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в области ожидается:

облачно с прояснениями, небольшой снег, слабая метель;

на дорогах гололедица;

ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

в городе Ивано-Франковске: ночью -5...-7°С, днем -0...-2°С;

по области: ночью -5...-10°С, днем -0...-5°С;

в высокогорье Карпат: ночью -7...-12°С, днем -4...-9°С.

Синоптики также объявили желтый уровень опасности из-за порывов ветра и гололеда.

Важное предостережение

Спасатели напоминают, что в случае планирования пребывания в горной местности стоит заранее позаботиться о безопасности и установить мобильное приложение "Спасение в горах", которое позволяет оперативно передать координаты в случае чрезвычайной ситуации.