В Карпатах сегодня оттепель может вызвать лавины

Сегодня, 13 марта, в Карпатах сохранится высокий риск схода снежных лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, сегодня в Закарпатской и Ивано-Франковской области из-за оттепели существует высокая вероятность схода снежной лавины.

Синоптики объявили значительную снеголавинную опасность 3-го уровня.

Напомним, вчера синоптики предупреждали, что в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная опасность схода лавин в связи с метелями и оттепелями.

Также РБК-Украина писало, что в Альпах произошел сход двух лавин в регионах Дахштайн и Каринтия. В результате схода лавин погибли 6 человек, пятеро из них были гражданами Чехии. Среди погибших сотрудник местной полиции.

Кроме того, на архипелаге Шпицберген в Норвегии в результате схода лавины возле ледника Фричтов погибли двое граждан Германии. Возле ледника также пропали без вести два человека, которые принимали участие в организованном российской компанией туре.