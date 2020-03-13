У Карпатах сьогодні відлига може спричинити лавини

Сьогодні, 13 березня, у Карпатах утримається високий ризик сходження снігових лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, сьогодні у Закарпатській та Івано-Франківській області через відлигу існує висока ймовірність сходження снігової лавини.

Синоптики оголосили значну сніголавинну небезпеку 3-го рівня.

Нагадаємо, вчора синоптики попереджали, що у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей утримається значна небезпека сходження лавин у зв'язку з хуртовинами та відлигою.

Також РБК-Україна писало, що в Альпах сталося сходження двох лавин у регіонах Дахштайн та Карінтія. В результаті сходження лавин загинули 6 людей, п'ятеро з них були громадянами Чехії. Серед загиблих співробітник місцевої поліції.

Крім того, на архіпелазі Шпіцберген у Норвегії внаслідок сходу лавини біля льодовика Фричтов загинули двоє громадян Німеччини. Біля льодовика також зникли безвісти дві людини, які брали участь в організованому російською компанією турі.