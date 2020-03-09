В Альпах в результате схождения лавин погибли 6 человек

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Пять погибших были гражданами Чехии

В результате схождения двух лавин в австрийских Альпах погибли шесть туристов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Сообщается, что пять погибших были гражданами Чехии. Среди них двое мужчин и три женщины. Они погибли при лавине в горном регионе Дахштайн, примерно в 80 км к юго-востоку от Зальцбурга.

Жертвой другой лавины оказался 33-летний полицейский. Он погиб в южной части Каринтии, когда проходил учения.

Глава провинциальной горноспасательной службы Кристоф Преймсбергер проинформировал, что первая лавина имела ширину от 150 до 200 метров и длину около 400 метров.

Напомним, на норвежском архипелаге Шпицберген в результате схода снежной лавины около ледника погибли двое граждан Германии. Около ледника Фричтов также пропали без вести два человека, которые участвовали в туре, организованном российской фирмой Arctic Travel Company Grumant.

Также в Грузии после схождения снежной лавины на горе Тетнульди пропал украинский турист. В районе схода лавины оказались четверо туристов из Чехии и турист из Украины, место нахождения последнего неизвестно.