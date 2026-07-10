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У Карпатах різко похолодало: на горі Піп Іван температура впала майже до нуля

12:46 10.07.2026 Пт
2 хв
Якою буде погода в горах найближчим часом?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: На високогір'ї Карпат значно похолодало (Getty Images)

На горі Піп Іван Чорногірський зафіксували зниження температури повітря. Вранці 10 липня стовпчики термометрів показали лише +2°C, тоді як ще на початку місяця тут було до +15°C.

Головне:

  • Різке похолодання. Вранці 10 липня на одній із найвищих вершин Карпат, горі Піп Іван Чорногірський, зафіксували зниження температури до +2°C.
  • Разючий контраст. Погода на високогір'ї погіршувалася кілька днів поспіль.
  • Поточні умови. На вершині спостерігається густий туман і хмарність, дме західний вітер зі швидкістю 2 м/с.
  • Погода в регіоні. На Прикарпатті прогнозують хмарність із проясненнями, короткочасні дощі та можливі грози.

Яка погода на горі Піп Іван

За даними гірських рятувальників, станом на 08:40 10 липня на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається хмарна погода з туманом.

Температура повітря становить лише +2°C, дме західний вітер зі швидкістю 2 м/с.

Рятувальники зазначають, що похолодання триває вже кілька днів. Якщо раніше температура на вершині трималася в межах +3...+5°C, то тепер опустилася ще нижче.

Водночас на початку липня на Піп Івані було значно тепліше - +13...+15°C.

Яку погоду прогнозують на Прикарпатті

За прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, 10 липня в області очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози.

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Вітер буде західний, 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • в Івано-Франківську - вночі +11...+13°C, вдень +18...+20°C;
  • по області - вночі +8...+13°C, вдень +15...+20°C;
  • на високогір'ї Карпат - вночі +3...+8°C, вдень +8...+13°C.

Синоптики також зазначають, що видимість на автошляхах залишається доброю.

Нагадаємо, синоптики попередили, що 10 липня в Україні знову очікуються дощі, місцями грози, град і шквали до 15-20 м/с. Найсильніші опади прогнозують у східних областях, а також на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму. У більшості регіонів температура вдень становитиме 19-25 градусів, на півдні та південному сході - до 28 градусів.

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