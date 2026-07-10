У Карпатах різко похолодало: на горі Піп Іван температура впала майже до нуля

На горі Піп Іван Чорногірський зафіксували зниження температури повітря. Вранці 10 липня стовпчики термометрів показали лише +2°C, тоді як ще на початку місяця тут було до +15°C.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття та Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.
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За даними гірських рятувальників, станом на 08:40 10 липня на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається хмарна погода з туманом.
Температура повітря становить лише +2°C, дме західний вітер зі швидкістю 2 м/с.
Рятувальники зазначають, що похолодання триває вже кілька днів. Якщо раніше температура на вершині трималася в межах +3...+5°C, то тепер опустилася ще нижче.
Водночас на початку липня на Піп Івані було значно тепліше - +13...+15°C.
За прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, 10 липня в області очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози.
Вітер буде західний, 7-12 м/с.
Температура повітря становитиме:
Синоптики також зазначають, що видимість на автошляхах залишається доброю.
Нагадаємо, синоптики попередили, що 10 липня в Україні знову очікуються дощі, місцями грози, град і шквали до 15-20 м/с. Найсильніші опади прогнозують у східних областях, а також на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму. У більшості регіонів температура вдень становитиме 19-25 градусів, на півдні та південному сході - до 28 градусів.