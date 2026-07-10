Дощі, грози та шквали: чого чекати від погоди в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 10 липня, знову очікуються дощі. Місцями можливі грози, град та сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Помірні короткочасні дощі, місцями грози. Усхідних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму значні дощі.
Вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с (вночі у більшості північних та центральних областей без опадів).
Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 19-25°, на півдні, південному сході країни 23-28°, у західних областях 15-20°.
Фото: якою буде погода в Україні 10 липня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень очікується короткочасний дощ.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 19-24°, у Києві 21-23°.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що цей тиждень в Україні буде не таким спекотним, як попередні. У деяких регіонах очікуються дощі, грози та зниження температури.