В Карпатах резко похолодало: на горе Поп Иван температура упала почти до нуля

На горе Поп Иван Черногорский зафиксировали понижение температуры воздуха. Утром 10 июля столбики термометров показали только +2°C, тогда как еще в начале месяца здесь было до +15°C.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья и Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии.
Главное:
По данным горных спасателей, на 08:40 10 июля на горе Поп Иван Черногорский наблюдается облачная погода с туманом.
Температура воздуха составляет лишь +2°C, дует западный ветер со скоростью 2 м/с.
Спасатели отмечают, что похолодание продолжается несколько дней. Если раньше температура на вершине держалась в пределах +3…+5°C, то теперь опустилась еще ниже.
В то же время в начале июля на Поп Иване было значительно теплее - +13...+15°C .
По прогнозу Ивано-Франковского областного центра гидрометеорологии, 10 июля в области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
Синоптики также отмечают, что видимость на дорогах остается хорошей.
Напомним, синоптики предупредили, что 10 июля в Украине снова ожидаются дожди, местами грозы, град и шквалы до 15-20 м/с. Самые сильные осадки прогнозируют в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму. В большинстве регионов температура днем составит 19-25 градусов, на юге и юго-востоке - до 28 градусов.