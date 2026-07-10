У Карпатах різко похолодало: на горі Піп Іван температура впала майже до нуля

На горі Піп Іван Чорногірський зафіксували зниження температури повітря. Вранці 10 липня стовпчики термометрів показали лише +2°C, тоді як ще на початку місяця тут було до +15°C.

Головне: Різке похолодання. Вранці 10 липня на одній із найвищих вершин Карпат, горі Піп Іван Чорногірський, зафіксували зниження температури до +2°C.

Вранці 10 липня на одній із найвищих вершин Карпат, горі Піп Іван Чорногірський, зафіксували зниження температури до +2°C. Разючий контраст. Погода на високогір'ї погіршувалася кілька днів поспіль.

Погода на високогір'ї погіршувалася кілька днів поспіль. Поточні умови. На вершині спостерігається густий туман і хмарність, дме західний вітер зі швидкістю 2 м/с.

На вершині спостерігається густий туман і хмарність, дме західний вітер зі швидкістю 2 м/с. Погода в регіоні. На Прикарпатті прогнозують хмарність із проясненнями, короткочасні дощі та можливі грози.

Яка погода на горі Піп Іван

За даними гірських рятувальників, станом на 08:40 10 липня на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається хмарна погода з туманом.

Температура повітря становить лише +2°C, дме західний вітер зі швидкістю 2 м/с.

Рятувальники зазначають, що похолодання триває вже кілька днів. Якщо раніше температура на вершині трималася в межах +3...+5°C, то тепер опустилася ще нижче.

Водночас на початку липня на Піп Івані було значно тепліше - +13...+15°C.

Яку погоду прогнозують на Прикарпатті

За прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, 10 липня в області очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози.

Вітер буде західний, 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме:

в Івано-Франківську - вночі +11...+13°C, вдень +18...+20°C;

- вночі +11...+13°C, вдень +18...+20°C; по області - вночі +8...+13°C, вдень +15...+20°C;

- вночі +8...+13°C, вдень +15...+20°C; на високогір'ї Карпат - вночі +3...+8°C, вдень +8...+13°C.

Синоптики також зазначають, що видимість на автошляхах залишається доброю.