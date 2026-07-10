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В Карпатах резко похолодало: на горе Поп Иван температура упала почти до нуля

12:46 10.07.2026 Пт
2 мин
Какой будет погода в горах в ближайшее время?
aimg Татьяна Веремеева
В Карпатах резко похолодало: на горе Поп Иван температура упала почти до нуля Фото: На высокогорье Карпат значительно похолодало (Getty Images)
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На горе Поп Иван Черногорский зафиксировали понижение температуры воздуха. Утром 10 июля столбики термометров показали только +2°C, тогда как еще в начале месяца здесь было до +15°C.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья и Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии.

Главное:

  • Резкое похолодание. Утром 10 июля на одной из самых высоких вершин Карпат, горе Пип Иван Черногорский, зафиксировали снижение температуры до +2°C.
  • Поразительный контраст. Погода на высокогорье ухудшалась несколько дней.
  • Текущие условия. На вершине наблюдается густой туман и облачность, западный ветер со скоростью 2 м/с.
  • Погода в регионе. В Прикарпатье прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременные дожди и возможны грозы.

Какая погода на горе Поп Иван

По данным горных спасателей, на 08:40 10 июля на горе Поп Иван Черногорский наблюдается облачная погода с туманом.

Температура воздуха составляет лишь +2°C, дует западный ветер со скоростью 2 м/с.

Спасатели отмечают, что похолодание продолжается несколько дней. Если раньше температура на вершине держалась в пределах +3…+5°C, то теперь опустилась еще ниже.

В то же время в начале июля на Поп Иване было значительно теплее - +13...+15°C .

Какую погоду прогнозируют на Прикарпатье

По прогнозу Ивано-Франковского областного центра гидрометеорологии, 10 июля в области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.

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Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в Ивано-Франковске - ночью +11...+13°C, днем +18...+20°C;
  • по области - ночью +8...+13°C, днем +15...+20°C;
  • на высокогорье Карпат - ночью +3...+8°C, днем +8...+13°C.

Синоптики также отмечают, что видимость на дорогах остается хорошей.

Напомним, синоптики предупредили, что 10 июля в Украине снова ожидаются дожди, местами грозы, град и шквалы до 15-20 м/с. Самые сильные осадки прогнозируют в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму. В большинстве регионов температура днем составит 19-25 градусов, на юге и юго-востоке - до 28 градусов.

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