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В Карпатах ожидают ночные заморозки: объявлен желтый уровень опасности

Новости » Общество     18.05.2020 - 13:43
В Карпатах ожидают ночные заморозки: объявлен желтый уровень опасности
Иллюстративное фото (freepik)

Заморозки в Карпатах могут достичь -3

Погода в Карпатах ухудшится, на ночь снова передают заморозки. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня в Карпатах ночью заморозки на поверхности почвы 0-3 (I уровень опасности желтый).

Кроме того, сегодня днем в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы ветра 15-20 м/с.

Синоптики прогнозировали, что 18 мая атмосферный фронт еще задержится в Украине: в некоторых восточных, северных и центральных областях ожидаются грозы. В целом температура воздуха в сухих регионах поднимется до +17+22 градусов.

Кроме того, отмечается, что на этой неделе в Украине будет дождливо, температура низкая, как для второй половины мая. Особенно прохлада будет ощущаться в ночное время.

Кроме этого сообщалось, что в некоторых регионах Украины повышенный уровень пожарной опасности. Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров на юго-востоке.

Вместе с тем, РБК-Украина писало, что погода снова кардинально изменится. Вместо антициклона, который разогнал облака почти по всей стране, придет очередной циклон с атмосферным фронтом.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины заморозки
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