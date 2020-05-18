У Карпатах очікують нічні заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки

Іллюстративне фото (freepik)

Заморозки в Карпатах можуть досягти -3

Погода в Карпатах погіршиться, на ніч знову передають заморозки. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні у Карпатах вночі заморозки на поверхні грунту 0-3 (І рівень небезпечності жовтий).

Крім того, сьогодні вдень в Україні, крім півдня та південного-сходу, пориви вітру 15-20 м/с.

Синоптики прогнозували, що 18 травня атмосферний фронт ще затримається в Україні: в деяких східних, північних і центральних областях очікуються грози. У цілому температура повітря в сухих регіонах підніметься до +17+22 градусів.

Крім того, зазначається, що цього тижня в Україні дощитиме, температура низька, як для другої половини травня. Особливо прохолода буде відчуватися в нічний час.

Крім цього повідомлялося, що в деяких регіонах України підвищений рівень пожежної небезпеки. Рятувальники прогнозують високу ймовірність пожеж на південному сході.

Разом з тим, РБК-Україна писало, що погода знову кардинально зміниться. Замість антициклону, який розігнав хмари майже по всій країні, прийде черговий циклон з атмосферним фронтом.

Автор: Анастасия Рокитна