В Карпатах объявлена значительная снеголавинная опасность

Погода в Карпатах 30 января ухудшилась, ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сегодня в Карпатском регионе снегопады и метели.

"По прогнозам УкрГидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями, 30 января на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Также Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что по состоянию на сегодняшнее утро на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 20 м. Ветер западный 17 м/сек. Температура воздуха -10.

Напомним, в ночь на 30 января из-за непогоды в Украине обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях. Также в городе Лисичанск из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения осталось 23 тыс. абонентов.

Синоптики прогнозировали, что в западных областях сегодня снег. Температура воздуха днем 0+2 и ночью так же. В Львовской области температура воздуха упадет до -1.

Как сообщали синоптики, погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, будут наблюдаться дожди со снегом, которые будет сопровождать сильный ветер.