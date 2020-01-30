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Похолодание и снег: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     30.01.2020 - 08:00
Похолодание и снег: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во всех областях, кроме южных, идет снег

Погода в Украине 30 января ухудшилась, идет снег и похолодало. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня снег. Температура воздуха днем 0+2 и ночью так же. В Львовской области температура воздуха упадет до -1.

В северных и Киевской области также снег, днем -1+1, так же и ночью. А вот в центральных областях будет снег с дождем, там днем 0+2, а ночью 0+2. Также на востоке страны дожди со снегом.

Похолодание и снег: прогноз погоды на сегодня

В южных областях переменная облачность, ни дождей, ни снега. Днем +4+7, а ночью -1+2.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня снег. Температура воздуха днем 0+2 и ночью так же.

Похолодание и снег: прогноз погоды на сегодня

Напомним, синоптики предупреждали, что днем 31 января значительный снег, метели (в Закарпатской области значительный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица.

Добавим, вчера было объявлено штормовое предупреждение, был значительный снег и метели.

Как сообщали синоптики, погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, будут наблюдаться дожди со снегом, которые будет сопровождать сильный ветер.

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