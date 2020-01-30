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Из-за непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов

Новости » Происшествия     30.01.2020 - 08:15
Из-за непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В этот же день в городе Лисичанск из-за порывов ветра обесточены три насосные станции

В ночь на 30 января из-за непогоды в Украине обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за сильного ветра и осадки без света остались населенные пункты в следующих областях: Полтавская - 201 н.п., Черниговская - 88 н.п., Сумская - 72 н.п., Кировоградская - 10 н.п., Донецкая - 10 н.п., Черкасская - 8 н.п., Днепропетровская - 6 н.п. и Запорожская - 2 н.п.

В этот же день в Луганской области, в городе Лисичанск, из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения осталось 23 тыс. абонентов.

"К восстановительным работам привлечены бригады КП "Лисичанск водоканал". Котельные работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Напомним, вчера в большинстве областей шел сильный снег и была метель. Также было объявлено штормовое предупреждение.

Впрочем, сегодня синоптики прогнозируют тоже снег и похолодание. Температура воздуха днем 0+2 и ночью так же. В Львовской области температура воздуха упадет до -1.

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