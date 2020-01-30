В Карпатах оголошена значна сніголавинна небезпека

Погода в Карпатах 30 січня погіршилась, очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сьогодні в Карпатському регіоні снігопади та хуртовини.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, 30 січня на високогір'ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні.

Також Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що станом на сьогоднішній ранок на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 20 м. Вітер західний 17 м/с. Температура повітря -10.

Нагадаємо, в ніч на 30 січня через негоду в Україні знеструмлено 397 населених пунктів у восьми областях. Також у місті Лисичанськ через пориви вітру знеструмлено три насосні станції, внаслідок чого без водопостачання залишилось 23 тис. абонентів.

Синоптики прогнозували, що у західних областях сьогодні сніг. Температура повітря вдень 0+2 і вночі так само. У Львівській області температура повітря впаде до -1.

Як повідомляли синоптики, погода в Україні в найближчі дні погіршиться, спостерігатимуться дощі зі снігом, які буде супроводжувати сильний вітер.