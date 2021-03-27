В Карпатах объявили о значительной угрозе схождения лавин

Синоптики предупредили о значительном риске схождении лавин на высокогорье Карпат. Объявлен третий уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

Отмечается, что значительная снеголавинная опасность ожидается 28 марта в высокогорье Закарпатской области. Этому будут способствовать снегопады и метели.

Напомним, 28 марта в Украине резко изменится погода. Ожидаются дожди почти на всей территории Украины, а в Карпатах снегопады. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов днем, ночью около +1+3.

Отметим, сегодня, 27 марта, в Украине будет ясная и теплая погода на всей территории страны. Температура воздуха будет колебаться от +9 до +15 градусов днем.

Ранее РБК-Украина писало, что на Волыни в ближайшие три дня возможно повышение уровня воды в реке Стырь. Это может привести к затоплению дорог и дворов.

Также сообщалось, что синоптики дали прогноз на апрель. Во втором весеннем месяце среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, что в пределах средних многолетних значений.