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Ясно и до +15 градусов тепла: погода на сегодня

Новина українською → Украина, Суббота 27 марта 2021 10:00
Ясно и до +15 градусов тепла: погода на сегодня Фото: местами температура воздуха поднимется до +15 градусов тепла (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в субботу, 26 марта, будет ясная погода на всей территории страны. Температура воздуха будет колебаться от +9 до +15 градусов днем.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз в областях

На всей территории Украины будет тепло и солнечно. Температура воздуха на западе днем составит +12+15 градусов, ночью 0-2. В центральных областях и на севере страны столбики термометра поднимутся до +11+13 градусов днем, ночью от 0 до +2. На востоке и юге страны днем будет +10+12 градусов, в Одесской области до +13, ночью в восточных областях 0-2, в южных -1+1. В Крыму днем температура воздуха прогреется до +9+11, ночью -1+1.

Ясно и до +15 градусов тепла: погода на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет солнечная погода. Днем температура воздуха составит +11+13 градусов, ночью от 0 до +2.

Ясно и до +15 градусов тепла: погода на сегодня

Ранее РБК-Украина писало, что в субботу погода в Украине улучшится, однако уже в воскресенье на западе вновь ожидаются дожди и мокрый снег.

Также синоптики дали прогноз на апрель. Во втором весеннем месяце среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, что в пределах средних многолетних значений.

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Ясно и до +15 градусов тепла: погода на сегодня
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