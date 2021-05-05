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У Карпатах оголосили третій рівень небезпеки сходження лавин

Новость на русском → Карпати, Середа 05 травня 2021 12:57
У Карпатах оголосили третій рівень небезпеки сходження лавин Фото: у високогір'ї оголосили третій рівень небезпеки сходження лавин (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Андрій Василюк

У високогір'ї Івано-Франківської та сходу Закарпатської області 5 - 6 травня очікується значна сніголавинна небезпека. В разі сходження лавин очевидців просять повідомляти фахівцям.

Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС України у Facebook.

"Попередження про сніголавинну небезпеку. За даними УкрГідрометцентру, 5 - 6 травня у високогiр"ї Iвано-Франкiвської та сходу Закарпатської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники попросили в разі сходження лавин, зсуву снігу або інших снігових явищ (надувів, переметів тощо) повідомляти про це фахівців "Сніголавинної ситуації в Українських Карпатах".

"Надішліть, будь ласка, листа на lavyny@meteo.gov.ua з інформацією: дата та час; фото; місце знаходження; розміри (за можливості) - довжина×ширина, об'єм", - закликали в ДСНС.

Нагадаємо, за даними метеорологів, сьогодні, 5 травня, у всіх областях, крім Закарпатської, буде тепло та сонячно. Температура повітря вдень у західних областях складе +17+20, а вночі +3+5.

У Києві сьогодні очікується тепла погода, без опадів. Температура повітря вдень складе +18+20, а вночі +2+4.

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