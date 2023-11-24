У Карпатах падає сніг та мороз до -9 (фото)

"Станом на 08:15, 24.11.2023 на горі "Піп Іван Чорногірський" хмарно, туман (видимість до 20м), вітер південно-західний, 10 м/с., температура повітря -9°С, падає сніг", - йдеться в повідомленні.

Фото: сніг на горі "Піп Іван" (facebook.com/chornogora.rescue)

Варто зазначити, що сніжний сезон в Карпатах розпочався близько півтора місяця тому. Відтоді позначки термометрів у регіоні переважно опускались нижче нуля.

Загальний прогноз на вихідні

У кінці тижня та на початку наступного в багатьох областях ситуація ускладниться - очікується мокрий сніг та сильний вітер. Однак, синоптики зазначають, що така погода буде не скрізь. Наприклад, західну частину сильні опади обійдуть.

Загалом же по Україні пішла масова відлига. Сьогодні у більшості областей спостерігається значне потепління, яке, втім, триматиметься не надто довго.

Синоптики попередили, що найближчими днями в низці областей України очікується суттєве погіршення погоди: повідомляють про ожеледицю, хуртовину й приріст снігового покрову до 50 сантиметрів.