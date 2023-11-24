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У Карпатах падає сніг та мороз до -9 (фото)

Фото: у Карпатах йде сніг та мінусова температура (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Ярослава Борзова

У Карпатах на ранок п'ятниці, 24 листопада, спостерігається сильний мороз. Гору "Піп Іван" замело снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 08:15, 24.11.2023 на горі "Піп Іван Чорногірський" хмарно, туман (видимість до 20м), вітер південно-західний, 10 м/с., температура повітря -9°С, падає сніг", - йдеться в повідомленні. 

Фото: сніг на горі "Піп Іван" (facebook.com/chornogora.rescue)

Варто зазначити, що сніжний сезон в Карпатах розпочався близько півтора місяця тому. Відтоді позначки термометрів у регіоні переважно опускались нижче нуля. 

Загальний прогноз на вихідні

У кінці тижня та на початку наступного в багатьох областях ситуація ускладниться - очікується мокрий сніг та сильний вітер. Однак, синоптики зазначають, що така погода буде не скрізь. Наприклад, західну частину сильні опади обійдуть.

Загалом же по Україні пішла масова відлига. Сьогодні у більшості областей спостерігається значне потепління, яке, втім, триматиметься не надто довго.

Синоптики попередили, що найближчими днями в низці областей України очікується суттєве погіршення погоди: повідомляють про ожеледицю, хуртовину й приріст снігового покрову до 50 сантиметрів.

 

Загальний прогноз на грудень

Синоптики Укргідрометцентру розповіли, якої погоди очікувати у грудні. Так, середня місячна температура в грудні 2023 року прогнозується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (в Криму до 4 градусів тепла). Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-79 мм, в горах Криму та в Карпатах місцями 81-105 мм, що в межах норми.

Попри те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0 градусі у бік зниження. Середня дата такого переходу у столиці припадає на 29 листопада.

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