Сніг та мороз: Укргідрометцентр дав прогноз на грудень

Середня місячна температура в грудні 2023 року прогнозується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (в Криму до 4 градусів тепла). Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру .

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-79 мм, в горах Криму та в Карпатах місцями 81-105 мм, що в межах норми.

Кліматична характеристика грудня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура в грудні складає 1-5 градусів морозу, на Закарпатті та у південних областях місцями 0-2 градусів тепла, в Криму до 6 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури становить 10-18 градусів тепла, на Прикарпатті та у південних областях до 20 градусів, на півдні Криму до 25 градусів.

Абсолютний мінімум температури - 24-32 градусів морозу, у східних, північно-східних областях та на Прикарпатті місцями 35-38 градусів морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями 17-23 градусів морозу.

Середня місячна кількість опадів складає 30-66 мм, в Карпатах, горах Криму та на Закарпатті місцями 76-139 мм.

"У більшості областей утворюється сніговий покрив, лише на півдні країни сніговий покрив встановлюється не кожного року", - йдеться в повідомленні.

Сезонна погода

Як повідомляло РБК-Україна, 18 листопада в Києві закінчився безморозний період, який цього року тривав найдовше в історії спостережень з 1881 року.

Незважаючи на те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0 градусі у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 29 листопада.

Раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня сказала РБК-Україна, що температура впаде до кліматичної норми, а наприкінці листопада - нижче норми. Потепління в Україні поки не очікується.