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В Карпатах падает снег и мороз до -9 (фото)

Фото: в Карпатах идет снег и минусовая температура (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Ярослава Борзова

В Карпатах к утру пятницы, 24 ноября, наблюдается сильный мороз. Гору "Піп Іван" замело снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:15, 24.11.2023 на горе "Піп Іван Черногорский" облачно, туман (видимость до 20м), ветер юго-западный, 10 м/с., температура воздуха -9°С, падает снег", - говорится в сообщении.

Фото: снег на горе "Піп Іван" (facebook.com/chornogora.rescue)

Следует отметить, что снежный сезон в Карпатах начался около полутора месяцев назад. С тех пор отметки термометров в регионе в основном опускались ниже нуля.

Общий прогноз на выходные

В конце недели и начале следующей во многих областях ситуация усложнится - ожидается мокрый снег и сильный ветер. Однако синоптики отмечают, что такая погода будет не везде. К примеру, западную часть сильные осадки обойдут.

В целом же по Украине пошла массовая оттепель. Сегодня в большинстве областей наблюдается значительное потепление, которое, однако, будет держаться не слишком долго.

Синоптики предупредили, что в ближайшие дни в ряде областей Украины ожидается существенное ухудшение погоды: сообщают об гололедице, вьюге и приросте снежного покрова до 50 сантиметров.

 

Общий прогноз на декабрь

Синоптики Укргидрометцентра рассказали, какую погоду ждать в декабре. Так, средняя месячная температура в декабре 2023 прогнозируется от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-79 мм, в горах Крыма и в Карпатах местами 81-105 мм, что в пределах нормы.

Несмотря на то что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало состоится, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 градусов в сторону снижения. Средняя дата такого перехода в столице приходится на 29 ноября.

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