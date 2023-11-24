В Карпатах падает снег и мороз до -9 (фото)

"По состоянию на 08:15, 24.11.2023 на горе "Піп Іван Черногорский" облачно, туман (видимость до 20м), ветер юго-западный, 10 м/с., температура воздуха -9°С, падает снег", - говорится в сообщении.

Фото: снег на горе "Піп Іван" (facebook.com/chornogora.rescue)

Следует отметить, что снежный сезон в Карпатах начался около полутора месяцев назад. С тех пор отметки термометров в регионе в основном опускались ниже нуля.

Общий прогноз на выходные

В конце недели и начале следующей во многих областях ситуация усложнится - ожидается мокрый снег и сильный ветер. Однако синоптики отмечают, что такая погода будет не везде. К примеру, западную часть сильные осадки обойдут.

В целом же по Украине пошла массовая оттепель. Сегодня в большинстве областей наблюдается значительное потепление, которое, однако, будет держаться не слишком долго.

Синоптики предупредили, что в ближайшие дни в ряде областей Украины ожидается существенное ухудшение погоды: сообщают об гололедице, вьюге и приросте снежного покрова до 50 сантиметров.