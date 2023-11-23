В Україну йде суттєве потепління: якою буде погода завтра
Завтра в Україні очікується значне потепління. В деяких областях країни стовпчики термометра показуватимуть до +14 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Так, на переважній частині України настане відлига.
Температура повітря у денні години підвищиться до +2+9 градусів, на півдні буде +10+14 градусів.
Вночі очікується потепління до +1+3 градусів, на півдні до +6 градусів. Натомість синоптик зазначає, що лише в східній частині та, подекуди, в центральних областях буде -1-4 градуси.
"Дощі, місцями з мокрим снігом пройдуть на заході та півночі України. На решті території - без істотних опадів. Сильний південно-західний вітер завтра досягатиме часом штормових поривів практично повсюди", - констатує Діденко.
Погода в Києві
У Києві у п'ятницю очікується хмарна волога вітряна, проте тепліша погода.
Дощ, місцями з мокрим снігом. Завтра вдень повітря у столиці прогріється до +5 градусів, вночі - близько нуля.
Загальний прогноз на вихідні
У кінці тижня та на початку наступного в багатьох областях ситуація ускладниться - очікується мокрий сніг та сильний вітер.Однак, як зазначає синоптик, така погода буде не скрізь. Наприклад, західну частину сильні опади обійдуть.
"Наступний тиждень загалом буде холодним, з вівторка 28-го листопада вночі знову домінуватиме морозна погода", - підсумувала Діденко.
Різке похолодання в Україні
Синоптики також попереджали, що 23 листопада варто очікувати значного погіршення погодних умов.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у ніч на середу, 22 листопада, Київ засипало першим снігом. Тим часом КМДА закликала водіїв подбати про безпеку на дорозі під час негоди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.