В Україну йде суттєве потепління: якою буде погода завтра

Завтра в Україні очікується значне потепління. В деяких областях країни стовпчики термометра показуватимуть до +14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

Так, на переважній частині України настане відлига.

Температура повітря у денні години підвищиться до +2+9 градусів, на півдні буде +10+14 градусів.

Вночі очікується потепління до +1+3 градусів, на півдні до +6 градусів. Натомість синоптик зазначає, що лише в східній частині та, подекуди, в центральних областях буде -1-4 градуси.

"Дощі, місцями з мокрим снігом пройдуть на заході та півночі України. На решті території - без істотних опадів. Сильний південно-західний вітер завтра досягатиме часом штормових поривів практично повсюди", - констатує Діденко.

Погода в Києві

У Києві у п'ятницю очікується хмарна волога вітряна, проте тепліша погода.

Дощ, місцями з мокрим снігом. Завтра вдень повітря у столиці прогріється до +5 градусів, вночі - близько нуля.

Загальний прогноз на вихідні

У кінці тижня та на початку наступного в багатьох областях ситуація ускладниться - очікується мокрий сніг та сильний вітер.Однак, як зазначає синоптик, така погода буде не скрізь. Наприклад, західну частину сильні опади обійдуть.

"Наступний тиждень загалом буде холодним, з вівторка 28-го листопада вночі знову домінуватиме морозна погода", - підсумувала Діденко.