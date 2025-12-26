UA

У Карпатах 80 туристів застрягли на підйомнику

Фото: на горі Захар Беркут 80 туристів застрягли на підйомнику (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

На горі Захар Беркут у Львівській області вдень 26 грудня зупинився крісельний підйомник. На ньому застрягли близько 80 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"На горі Захар Беркут зупинився крісельний підйомник, на якому перебувають близько 80 людей", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють гірські рятувальники ДСНС. Станом на 13:10 уже зняли 42 людини, з них 22 дитини. Роботи тривають.

 

Фото: ДСНС

Оновлено 14:25

За даними ДСНС, гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут, де зупинився крісельний підйомник.

Протягом 2 годин надзвичайники зняли з підйомника 78 людей, з них - 39 дітей.
На місці працювали 76 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки ДСНС.

Снігопад в Україні

Нагадаємо, зима з Карпат поширилася на всю територію України. У пʼятницю , 26 грудня, по країні фіксують сніг, хуртовини, ожеледицю та пориви вітру до 15-20 м/с. Через складні погодні умови комунальні служби в регіонах працюють у посиленому режимі.

Зокрема, снігом засипало Київ.

