У Карпатах 80 туристів застрягли на підйомнику

"На горі Захар Беркут зупинився крісельний підйомник, на якому перебувають близько 80 людей", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють гірські рятувальники ДСНС. Станом на 13:10 уже зняли 42 людини, з них 22 дитини. Роботи тривають.

Фото: ДСНС

Оновлено 14:25

За даними ДСНС, гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут, де зупинився крісельний підйомник.

Протягом 2 годин надзвичайники зняли з підйомника 78 людей, з них - 39 дітей.

На місці працювали 76 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки ДСНС.