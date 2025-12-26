В Карпатах 80 туристов застряли на подъемнике

"На горе Захар Беркут остановился кресельный подъемник, на котором находятся около 80 человек", - говорится в сообщении.

На месте работают горные спасатели ГСЧС. По состоянию на 13:10 уже сняли 42 человека, из них 22 ребенка. Работы продолжаются.

Фото: ГСЧС

Обновлено 14:25

По данным ГСЧС, горные спасатели завершили работы на горе Захар Беркут, где остановился кресельный подъемник.

В течение 2 часов чрезвычайники сняли с подъемника 78 человек, из них - 39 детей.

На месте работали 76 спасателей и 13 единиц спецтехники ГСЧС.