ua en ru
Пт, 26 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Карпатах 80 туристів застрягли на підйомнику

П'ятниця 26 грудня 2025 14:05
UA EN RU
У Карпатах 80 туристів застрягли на підйомнику Фото: на горі Захар Беркут 80 туристів застрягли на підйомнику (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

На горі Захар Беркут у Львівській області вдень 26 грудня зупинився крісельний підйомник. На ньому застрягли близько 80 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"На горі Захар Беркут зупинився крісельний підйомник, на якому перебувають близько 80 людей", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють гірські рятувальники ДСНС. Станом на 13:10 уже зняли 42 людини, з них 22 дитини. Роботи тривають.

Фото: ДСНС

Оновлено 14:25

За даними ДСНС, гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут, де зупинився крісельний підйомник.

Протягом 2 годин надзвичайники зняли з підйомника 78 людей, з них - 39 дітей.
На місці працювали 76 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки ДСНС.

Снігопад в Україні

Нагадаємо, зима з Карпат поширилася на всю територію України. У пʼятницю , 26 грудня, по країні фіксують сніг, хуртовини, ожеледицю та пориви вітру до 15-20 м/с. Через складні погодні умови комунальні служби в регіонах працюють у посиленому режимі.

Зокрема, снігом засипало Київ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область ДСНС Туристи Гори
Новини
Зеленський анонсував зустріч з Трампом: багато може вирішитися до Нового року
Зеленський анонсував зустріч з Трампом: багато може вирішитися до Нового року
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну