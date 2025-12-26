У Карпатах 80 туристів застрягли на підйомнику

Фото: на горі Захар Беркут 80 туристів застрягли на підйомнику (ДСНС)

На горі Захар Беркут у Львівській області вдень 26 грудня зупинився крісельний підйомник. На ньому застрягли близько 80 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"На горі Захар Беркут зупинився крісельний підйомник, на якому перебувають близько 80 людей", - йдеться в повідомленні. На місці працюють гірські рятувальники ДСНС. Станом на 13:10 уже зняли 42 людини, з них 22 дитини. Роботи тривають. Фото: ДСНС Оновлено 14:25 За даними ДСНС, гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут, де зупинився крісельний підйомник. Протягом 2 годин надзвичайники зняли з підйомника 78 людей, з них - 39 дітей.

На місці працювали 76 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки ДСНС.