У Карпатах 80 туристів застрягли на підйомнику
На горі Захар Беркут у Львівській області вдень 26 грудня зупинився крісельний підйомник. На ньому застрягли близько 80 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"На горі Захар Беркут зупинився крісельний підйомник, на якому перебувають близько 80 людей", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють гірські рятувальники ДСНС. Станом на 13:10 уже зняли 42 людини, з них 22 дитини. Роботи тривають.
Фото: ДСНС
Оновлено 14:25
За даними ДСНС, гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут, де зупинився крісельний підйомник.
Протягом 2 годин надзвичайники зняли з підйомника 78 людей, з них - 39 дітей.
На місці працювали 76 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки ДСНС.
Снігопад в Україні
Нагадаємо, зима з Карпат поширилася на всю територію України. У пʼятницю , 26 грудня, по країні фіксують сніг, хуртовини, ожеледицю та пориви вітру до 15-20 м/с. Через складні погодні умови комунальні служби в регіонах працюють у посиленому режимі.
Зокрема, снігом засипало Київ.