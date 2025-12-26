В Карпатах 80 туристов застряли на подъемнике
На горе Захар Беркут во Львовской области днем 26 декабря остановился кресельный подъемник. На нем застряли около 80 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"На горе Захар Беркут остановился кресельный подъемник, на котором находятся около 80 человек", - говорится в сообщении.
На месте работают горные спасатели ГСЧС. По состоянию на 13:10 уже сняли 42 человека, из них 22 ребенка. Работы продолжаются.
Фото: ГСЧС
Обновлено 14:25
По данным ГСЧС, горные спасатели завершили работы на горе Захар Беркут, где остановился кресельный подъемник.
В течение 2 часов чрезвычайники сняли с подъемника 78 человек, из них - 39 детей.
На месте работали 76 спасателей и 13 единиц спецтехники ГСЧС.
Снегопад в Украине
Напомним, зима из Карпат распространилась на всю территорию Украины. В пятницу, 26 декабря, по стране фиксируют снег, метели, гололед и порывы ветра до 15-20 м/с. Из-за сложных погодных условий коммунальные службы в регионах работают в усиленном режиме.
В частности, снегом засыпало Киев.