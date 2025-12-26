ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Карпатах 80 туристов застряли на подъемнике

Пятница 26 декабря 2025 14:05
UA EN RU
В Карпатах 80 туристов застряли на подъемнике Фото: на горе Захар Беркут 80 туристов застряли на подъемнике (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

На горе Захар Беркут во Львовской области днем 26 декабря остановился кресельный подъемник. На нем застряли около 80 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"На горе Захар Беркут остановился кресельный подъемник, на котором находятся около 80 человек", - говорится в сообщении.

На месте работают горные спасатели ГСЧС. По состоянию на 13:10 уже сняли 42 человека, из них 22 ребенка. Работы продолжаются.

Фото: ГСЧС

Обновлено 14:25

По данным ГСЧС, горные спасатели завершили работы на горе Захар Беркут, где остановился кресельный подъемник.

В течение 2 часов чрезвычайники сняли с подъемника 78 человек, из них - 39 детей.
На месте работали 76 спасателей и 13 единиц спецтехники ГСЧС.

Снегопад в Украине

Напомним, зима из Карпат распространилась на всю территорию Украины. В пятницу, 26 декабря, по стране фиксируют снег, метели, гололед и порывы ветра до 15-20 м/с. Из-за сложных погодных условий коммунальные службы в регионах работают в усиленном режиме.

В частности, снегом засыпало Киев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область ГСЧС Туристы Горы
Новости
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну